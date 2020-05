Siuazione campionato in evoluzione, con uno degli interrogativi che in tanti si saranno posti in questi giorni è cosa accadrà ai giocatori con contratto sino al 30 giugno 2020 in caso di ripresa.

La FIFA ha già varato una regolamentazione della fattispecie, derogando alle attuali norme in vigore e prorogando, di fatto, la durata dei contratti in scadenza sino al 31 agosto 2020. A riferirlo è l’edizione odierna de La Repubblica.