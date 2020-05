Le 3 emittenti televisive Sky, Dazn e Img non vorrebbero pagare l’ultima rata dei diritti tv ai vari club per via dell’interruzione del campionato. Giovedì scorso c’è stata proprio una riunione della commissione dei diritti tv per stabilire le posizioni da assumere nei confronti delle tre emittenti. La cosa certa è che tutte le squadre hanno rifiutato qualsiasi sconto richiesto da Sky, Img e Dazn. Mercoledì si terrà una nuova assemblea tra i club per parlare anche dei diritti audiovisivi del triennio 2018-2021.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ieri Sky avrebbe comunicato alla Lega che non pagherà l’ultima rata, reclamando per non aver cercato di trovare un compromesso. Inoltre 19 delle 20 squadre di Serie A hanno fatto richiesta per far sì che i pagamenti vengano saldati.