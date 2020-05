GDS – Mihajlovic: “Sto bene, da troppo tempo a casa!”

Fanno sorridere e ben sperare le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic a La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore del Bologna da luglio 2019 lotta contro la leucemia e dopo essersi diviso tra ospedale e campo è dovuto rimanere anche lui a casa per via del coronavirus.

Alla ripresa degli allenamenti individuali Sinisa si è presentato in pantaloncini, pronto per una corsa solitaria a Casteldebole, centro sportivo dei rossoblu.

“Sto bene, che devo fare ancora in hotel?” dice sorridendo Mihajlovic, per il quale tutti facciamo ancora il tifo.