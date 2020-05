La polemica diritti tv continua in parallelo alla diatriba sulla ripresa del campionato. Mentre sulla Serie A qualche passo in avanti si è fatto, sembra ancora in salita la trattativa tra Sky e la Lega per il pagamento delle rate.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’emittente satellitare ha comunicato agli organi calcistici nazionali che non ha intenzione di pagare la sesta tranche in assenza di controproposte.

Dal canto loro, i club chiedono che gli accordi vengano rispettati in ogni caso ed alcuni hanno già fatto recapitare fattura in via Monte Penice. Si rischia, a questo punto, di arrivare allo scontro, con l’assemblea di Lega di mercoledì che sarà l’occasione per provare a riavvicinare le parti.