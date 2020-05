Coronavirus, terzo positivo in Liga: si tratta di Yangel Herrera del Granada

(ANSA) – ROMA, 09 MAG – Terzo caso di positività al Covid-19 in Spagna. Si tratta di Yangel Herrera, centrocampista del Granada, che è risultato positivo al test sierologico a cui è stato sottoposto in vista della ripresa degli allenamenti. Il giocatore è asintomatico e sarà posto in isolamento per qualche giorno in attesa della piena guarigione. Herrera, infatti, era risultato negativo alla PCR e non ha presentato alcun sintomo, nei prossimi giorni verrà sottoposto nuovamente ai controlli medici per approfondire il suo stato di salute e programmare il rientro in campo con il resto dei compagni di squadra. Nei giorni scorsi erano risultati positivi al Covid-19 Renan Lodi dell’Atletico Madrid e Alex Remiro della Real Sociedad.