L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha sottolineato uno dei motivi per cui si starebbe cercando di far riprendere la Serie A. In caso di stop, per l’appunto, bisognerebbe definire promozioni e retrocessioni e di conseguenza potrebbero esserci numerosi ricorsi. Il presidente della Figc Gravina avrebbe presentato una proposta al governo. La sua idea è quella di ridurre al minimo i gradi di giudizio, eliminando la giustizia sportiva e permettendo di presentare ricorsi soltanto al Tar. A questo proposito, Gravina ha informato anche il presidente della regione Lazio Zingaretti.