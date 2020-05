Campionato, cosa si deciderà?

La stagione calcistica è ferma, ormai, da due mesi. L’interrogativo sulla ripresa del mondo del pallone non è stato ancora risolto. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, pare non volerne sapere per la ripresa. Già altri campionati hanno definitivamente concluso le proprio leghe, come Francia ed Olanda, ad esempio, e l’intenzione del Ministro italiano segue questa scia.

Le società di Serie A, però, in una conference call la scorsa settimana hanno deciso di proseguire, insieme, verso un’unica strada: la ripresa. Come ha scelto di fare la Germania, che tornerà in campo come deciso nei giorni scorsi (15 maggio). Troppo in ballo per potersi permettere uno stop definitivo. Le conseguenze potrebbero essere disastrose, specialmente per i club minori e per le persone che lavorano all’interno delle società. Quindi, insieme, si lavora ad un Protocollo che vada bene per convincere il Governo italiano.

Tante sono le idee, tra le ipotesi anche la possibilità di far giocare le squadre dei territori maggiormente colpiti dal Covid, negli stadi del Sud. Al momento, però, l’unico segnale di Spadafora è arrivato martedì scorso “mi auspico la ripresa”. Quasi il nulla, anche perché, sul tema allenamenti, disse espressamente “non se ne parla di riprendere prima de 18”, un po’ come se volesse mantenere la situazione attuale più a lungo per tardare ogni decisione. Mentre le parole del sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, sono più positive: “Si procede bene, costruttivi gli incontri per il protocollo sanitario: la direzione è quella giusta”. Anche il Premier Conte vorrebbe far ripartire la locomotiva calcistica. Insomma pensieri confusi, contorti ma soprattutto contrastanti. Proprio per l’incertezza e la confusione, alcune regioni hanno deciso di “remare contro” le decisioni prese al momento.

Questione allenamenti.

Il DPCM del Premier Conte prevedeva l’apertura degli allenamenti dal 4 maggio ma per gli sport individuali. Per quelli di squadra si sarebbe dovuto aspettare il 18. Ma alcune regioni hanno deciso di iniziare prima: Emilia Romagna, Lazio, Campania, ad esempio. I presidenti delle società di questi territori, in accordo con i propri governatori, hanno lavorato ad un programma per una ripresa anticipata degli allenamenti. Il Napoli è atteso domani a Castel Volturno, ma altre squadre hanno già ripreso ad allenarsi con le dovute precauzioni. La scelta non ha trovato solo consensi positivi ( fra tutti, Aurelio De Laurentiis), ma anche negativi come quelli di Parma e Spal. Sul tema, quindi, non c’è l’unanimità: c’è chi ha già ripreso, c’è chi tornerà in settimana in campo e chi attende ancora.

Tralasciando questo piccolo caso, l’obiettivo è la ripresa. Le società hanno tutta l’intenzione di tornare a giocare. Questo pensiero è appoggiato anche da numerosi calciatori. Infatti, molti sono stati i messaggi sui social da parte dei giocatori che hanno espresso la volontà di tornare a calcare i campi della Serie A: “Fateci giocare”, il riassunto in due parole.

Insomma, tutti vogliono tornare. Il Premier Conte ha espressamente detto che molto dipenderà dalla decisione del comitato scientifico. Quest’ultimo e la FIGC stanno lavorando sodo per ottenere un protocollo soddisfacente, poi la palla passerà al Governo. Cosa si deciderà?