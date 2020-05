Younes tuona: “Noi calciatori spremuti come limoni, liberi solo di pulirmi le scarpette”

Parole molto critiche quelle pronunciate da Amin Younes all’emittente tedesca T-Online e riprese da Tuttosport:

“Noi calciatori veniamo spremuti come limoni solo per il nostro talento, non ci viene insegnato nient’altro. Guadagniamo molto e non sappiamo cosa sia il mondo reale ma molti di noi, una volta appesa la scarpa al chiodo, sono senza soldi e non hanno imparato null’altro dalla vita”.

“Siamo liberi solo di pulirci le scarpette, per tutto il resto siamo assecondati e seguiti da tante persone che però, nostro malgrado, non ci insegnano nemmeno cosa sia un conto di risparmio”.