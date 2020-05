Come avevamo riportato poco fa (clicca qui per approfondire) è arrivata ufficialità dalla Spagna infatti l‘IFAB ha deciso di modificare temporaneamente le regole del gioco del calcio per favorire la ripresa in piena estate dopo l’emergenza Coronavirus.

Da tre a cinque sostituzioni, quindi, fino al 31 dicembre 2020: il motivo sarebbe il fatto che si giocherà con climi caldi e umidi e con una possibilità di giocare ogni due giorni le squadre avranno il modo di gestire al meglio le condizioni dei giocatori per evitare infortuni. Se si riprenderà, dunque, anche in Serie A si potranno effettuare 5 sostituzioni, perché anche la FIFA ha dato parere positivo:

– Le due squadre possono usare un massimo di cinque sostituti.

– Per evitare il più possibile le interruzioni durante i 90 minuti, ogni squadra avrà tre opportunità di effettuare le cinque sostituzioni (quindi due saranno doppie se gli allenatori vorrebbero effettuarle tutte), che potranno anche essere effettuate durante l’intervallo.

– Se le regole della competizione prevedono un’ulteriore sostituzione durante i tempi supplementari (coppe europee), le due squadre avranno quindi un totale di sei sostituzioni.