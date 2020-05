L’Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d’urgenza mercoledì 13 maggio in videoconferenza alle ore 10 e alle ore 12 per affrontare alcune tematiche tra cui l’aggiornamento della ripresa calcistica e i diritti televisivi 2018-2021. A riportare la notizia è il sito ufficiale della Lega calcio.