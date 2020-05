SKY: “Protocollo FIGC, una perplessità del comitato scientifico”

Francesco Modugno, giornalista per SKY Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“C’è al momento una sferzata di positività a seguito di settimane di immobilismo che non hanno fatto bene al calcio, in questi giorni la marcia è cambiata: rivedere i centri sportivi mettersi all’opera è stato un segnale emblematico in tal senso.

Il comitato tecnico-scientifico sta esaminando i vari punti del protocollo, in Bundesliga è stata impostata la quarantena singola in caso di positività, un aspetto da analizzare con attenzione in un gruppo di lavoro collettivo”.