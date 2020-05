Secondo SkySport, domani potrebbe riaprire il centro sportivo di Castel Volturno per permettere ai giocatori del Napoli di iniziare gli allenamenti.

Il Napoli si sarebbe organizzato in modo da evitare qualsiasi tipo di contagio: ci saranno due sessioni di lavoro al giorno, con 12 calciatori impegnati per ogni sessione, 4 per ogni campo di gioco siccome sono presenti 3 campi da gioco disponibili all interno del centro.

Saranno assistiti da due membri dello staff di Rino Gattuso: la prima sessione di lavoro al mattino e l’altra subito dopo pranzo. Ogni calciatore avrà a disposizione un kit con almeno tre cambi, dal momento che i completini dovranno essere lavati a casa.