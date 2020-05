Continua ad essere perplesso il giornalista di Sky Francesco Modugno che, con un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso i suoi dubbi:

“Il calcio è business e deve ricominciare per non avere altre perdite, sono d’accordo. Tuttavia, sono abbastanza scettico sulle condizioni sanitarie cui si va in contro: abbiamo avuto modo di appurare la presenza di casi di recidività al covid (vedi la Sampdoria), dunque sarei molto cauto sul proseguo o meno del campionato”.