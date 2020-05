FOTO – Napoli, quanto ti manca il campo?

L’abbraccio tra Politano, Insigne e Manolas. Scene di campo che – auspicabilmente – si potranno tornare a vedere e vivere, con i tempi dovuti ma senza più troppe preoccupazioni.

Lo ha accennato De Luca (clicca qui per saperne di più), lo ha confermato la Sottosegretaria alla Salute Zampa (clicca qui per saperne di più): il ritorno alla Seri A non è più utopia.

E nel frattempo, come già anticipato negli scorsi giorni, il Napoli di Gattuso tornerà ad allenarsi presso il centro sportivo di Castel Volturno già nella giornata di domani ma solo attraverso allenamenti individuali.