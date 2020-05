Fiorentina, Igor: “Fosse per me, non riprenderei a giocare”

Il difensore della Fiorentina, Igor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Globoesporte in merito agli sviluppi della pandemia da Covid-19 in Italia:

“Fosse per me, non riprenderei a giocare, l’essere un giocatore non ti rende immune.

Ovvio che in altre condizioni vorrei sempre essere in campo, è il mio lavoro, ciò che amo, ma per la situazione che abbiamo, i tanti morti, questa stagione non si dovrebbe riprendere.

Se si trovasse qualche cura e la situazione diventasse migliore si potrebbe invece pensare alla ripresa, naturalmente garantendo la sicurezza”.