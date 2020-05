Torna a parlare il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e lo fa tramite la propria pagina Facebook.

Questi i punti salienti rilevati dalla Redazione di MondoNapoli.it (clicca qui per le dichiarazioni complete):

“Colgo l’occasione per fare un appello ai nostri concittadini: non andate negli ospedali del nord, per due motivi.

Innanzitutto perchè negli scorsi anni le migliaia di campani andati a richiedere cure mediche negli ospedali settentrionali, in virtù della c.d. ‘mobilità passiva’, hanno contribuito a distribuire alle sole strutture del nord risorse per decine di milioni di euro

Il secondo motivo risiede nel fatto che abbiamo, al momento, uno dei migliori sistemi sanitari del Paese!”.

“La cosa favolosa è che siamo riusciti a rispettare tutti i tempi previsti: è un miracolo. Non c’è nessuna regione d’Italia che abbia varato un programma di questa portata“.



“E’ per me motivo di grande orgoglio la perfetta esecuzione di questi impegni: obblighi mantenuti, velocità e trasparenza senza alcun clientelismo verso i richiedenti sussidi ed incentivi”.

“Per questo motivo, sono orgoglioso di appartenere e dirigere la Campania: si potrà dire a testa alta di appartenere a questa regione che è già perfettamente nella fase due”.