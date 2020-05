Il secondo ciclo di tamponi per il covid19 dei giocatori del Napoli è stato effettuato e i test sono in fase di analisi. Lo si apprende dal Napoli, interpellato in merito all’ultimo esame prima di dare il via libera al ritorno agli allenamenti. I risultati dei tamponi dei 26 giocatori della rosa, informa il club azzurro, saranno pronti e resi noti nella tarda serata di oggi o domani mattina. I calciatori del Napoli sono già stati sottoposti nei giorni scorsi a un primo ciclo di tamponi, che hanno dato esito negativo per tutti. (ANSA)

fonte: ANSA