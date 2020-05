Secondo il report di della fondazione Gimbe, i dati classificano la regione della Campania nell’ultima fascia in Italia per quanto riguarda i numeri di contagi occupando la Fascia 5, per quanto riguarda il numero di tamponi.

Però la Campania è anche al terzultimo posto in italia per incidenza del numero di tamponi eseguiti ogni 100 mila abitanti. Infatti nel periodo in esame tra il 22 aprile e il 6 maggio la media di tamponi giornalieri è stata di 2723, poco in più a regione come Veneto e Friuli Venezia Giulia