Angel Torres, presidente del Getafe, ha concesso un’intervista ai microfoni del quotidiano ‘Marca’, nella quale ha parlato di telefonate di Aurelio De Laurentiis riguardo un calciatore del Getafe, il terzino Marc Cucurella.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni. Il nostro obiettivo ad oggi resta però quello di non vendere nessuno. Spero che in Spagna non venga consentito a chi ha fatto ricorso all’Erte (l’equivalente della nostra cassa integrazione) di ingaggiare calciatori: ci manca solo che chi ha usato l’Erte prenda un nostro giocatore a 20 milioni, non avrebbe senso”.