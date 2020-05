Sky, Marchetti sulle svalutazioni di mercato: “Ecco quanto perderebbe il Napoli in caso di stop del campionato”

Il giornalista Sky Luca Marchetti, nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb, si è focalizzato sul tema svalutazioni di mercato dovute all’emergenza coronavirus: “Sul fatto che il mercato sarebbe andato incontro ad una svalutazione generale c’erano pochi dubbi. La società KPMG sta cercando in qualche modo di quantificare i danni, studiando l’impatto che l’emergenza virus ha avuto sui cartellini dei giocatori. Le prime stime parlano di una perdita di circa 10 miliardi di euro di valori complessivi se venisse decretato lo stop definitivo di tutti i campionati. In Italia in termini di percentuale la classifica delle perdite non cambierebbe molto, ma analizzando i dati a livello assoluto ci sarebbe una sorpresa: con la svalutazione dei cartellini, il Napoli (117°) perderebbe addirittura più milioni di euro rispetto alla Juventus (118°)”.