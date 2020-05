Repubblica – Tamponi tutti negativi, manca solo Karnezis

Al momento, come riportato da Repubblica, tutti i calciatori del Napoli sono risultati negativi. L’unico esame che manca è quello da fare al terzo portiere azzurro Karnezis. Per problemi tecnici non è stato possibile fargli il tampone e verrà fatto nelle prossime ore.

Per ora dunque nessun tesserato in casa Napoli ha mostrato positività, ma la società sta pianificando un secondo tampone per tutti da fare al più presto. L’esito di tutti i tamponi sarà comunicato domani sera e gli allenamenti dovrebbero quindi iniziare direttamente sabato. Karnezis ovviamente dovrà sostare ancora un pò, per permettere ai medici di valutare le sue condizioni post tampone.