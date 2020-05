RAC1: “Il Barcellona tornerà vin campo, ecco il risultato dei tamponi”

Il Barcellona torna ad allenarsi da domani. In attesa di sapere il futuro del proprio campionato, il club catalano tornerà ad allenarsi al Ciutat Esportiva Joan Gamper. A confermarlo la radio catalana RAC1, che conferma l’idoneità di tutti i giocatori blaugrana a poter tornare sul campo dopo la prova tampone. Messi & co., secondo l’emittente radiofonica, torneranno agli ordini Setien e scalpitano per tornare all’attività agonistica in campionato. Il Barcellona infatti pare stia premendo per tornare a giocare il prima possibile, approvando anche il protocollo del personale tecnico scientifico proposto da La Liga.