Mertens, non solo Chelsea: l’addio di Cavani apre una nuova strada

L’addio di Dries Mertens sembra ormai un avvenimento inevitabile: dati i continui ed inconcludenti tira e molla tra il belga e la società partenopea, sembra ormai vicina la sua cessione ad uno dei top club europei che da tempo sono affacciati alla finestra.

Oltre ai già noti Inter, Atletico Madrid e Chelsea, secondo il quotidiano belga Voetbalkrant.com anche il Psg sarebbe in pressione sul numero 14 azzurro: i paragini sono ormai in rottura con Edinson Cavani e cercherebbero di nuovo dal Napoli la giusta pedina per arricchire il già mostruoso parco attaccanti.