Il capitano del Brescia, Daniele Gastaldello, ha parlato a Repubblica ed ha affermato che: “Io dico di no alla ripresa. Per fortuna al centro e al sud non hanno dovuto subire ciò che abbiamo visto in Lombardia, a Brescia siamo rimasti davvero colpiti dalla situazione. Non ci sono i presupposti per ritornare a giocare, abbiamo paura e ci sentiamo insicuri.

“Stiamo tutti in contatto, in maniera inevitabile e nessuno rimane escluso. Tutti sono esposti al rischio, staff e società compresa. Non condivido la scelta di andare in ritiro per due mesi. Il Covid ci ha fatto capire che basta davvero poco per rovinare una famiglia, la perdita è stata davvero immane”.