La Uefa, visto il rinvio di Euro 2020, ha avviato le procedure di rimborso dei tagliandi acquistati per la competizione. La richiesta va fatta entro le 14 del 26 maggio e riguarda soltanto i biglietti che non potranno essere utilizzati dagli acquirenti.

Per chi intendesse mantenere il biglietto, non deve effettare nessuna procedura, perchè i tagliandi resteranno validi anche per il 2021.

La procedura di rimborso sarà effettuata sulla stessa carta di credito da cui è stato effetuato l’acquisto, mentre slo in caso di scadenza della carta, avverrà tramite bonifico bancario. Inizierà entro il giugno prossimo, dopo la chiusura del portale per il rimborso dei biglietti.

Dopo la conferma del nuovo calendario delle partite per il torneo del 2021, qualora il possessore del biglietto non fosse in grado di partecipare al torneo posticipato, sarà prevista un’altra opportunità di restituire i tagliandi e ricevere un rimborso integrale.