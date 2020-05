Oggi, in diretta su SkySport ha annunciato l’addio al calcio giocato Alessandro Matri. All’età di 35 anni ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo una carriera ricca di soddisfazioni, come lo scudetto vinto con la Juventus 8 anni fa. Oltre ai bianconeri, l’attaccante italiano ha militato in squadre come Cagliari, Milan, Brescia, Sassuolo, Fiorentina e Lazio. Dopo essersi svincolato dal Brescia ha dichiarato di aver avuto diverse offerte, ma non è stato convinto da nessuna di queste ed alla fine ha preso questa decisione.