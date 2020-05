L’ex direttore tecnico del Napoli, attualmente all’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte in cui ha parlato di mercato e della ripresa del campionato:

“Mi sembra impossibile ripartire a metà giugno, non ci sono i tempi per la preparazione. Tutti vogliamo ripartire, ma ognuno di noi ha delle perplessità. A noi non risulta un interesse del Napoli per Lasagna, ma bisognerebbe parlare con Giuntoli e con l’agente del calciatore. In ogni caso, mancherebbe ancora un terzo di campionato se si dovesse riprendere e mi sembra azzardato parlare di mercato“.