Acquistato dal Napoli ad agosto del 2010 dalla Lazio, Emilson Sanchez Cribari non trovò mai spazio con Walter Mazzarri, tanto che fu ceduto un anno dopo. Arrivato come difensore esperto che conosceva già la Serie A, il brasiliano si rivelò un vero buco nell’acqua, collezionando solo 9 presenze in campionato, tutt’altro che memorabili. Un episodio curioso è ciò che lo ha contraddistinto nella sua breve avventura all’ombra del Vesuvio: si gioca Utrecht-Napoli, valevole per i gironi di Europa League. Il risultato è sul 3-3 e Cribari si trova sulla linea della porta avversaria a spingere in rete un cross di Vitale. Sarebbe stato quasi impossibile sbagliare, ma lui decide di andarci di testa e colpisce in pieno il palo. La partita terminerà 3-3 con una tripletta di Cavani. Questo l’unico episodio degno di nota che si ricordi della sua stagione in azzurro. Fu ceduto poi al Cruzeiro nel 2011, dopo che il suo contratto sia scaduto. Chiude la carriera in Scozia, ai Glasgow Rangers.