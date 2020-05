L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte dove ha parlato della possibile cessione di Arek Milik. Queste le sue parole:

“Mi auguro che Mertens possa rinnovare il contratto, è un giocatore importante e può ancora dire la sua. Milik non mi dispiace come attaccante, ma se il Napoli riuscisse a prendere un top player come Icardi o Cavani è giusto che il polacco venga ceduto“.