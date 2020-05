Bari, Napoli, Palermo. Sono le tre città che potrebbero ospitare la ripartenza del campionato se il progetto di un torneo in sicurezza in zone vicine al contagio zero dovesse prendere forma. Antonio De Caro, sindaco di Bari la accoglie col sorriso. L’ idea che Bari, oggi in C, possa ospitare la serie A la approva. «Sicuramente Bari può esserci. Il campionato spero si concluda. Bisogna giocare in sicurezza e qui i contagi sono sotto i 200.

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che comunque la sua squadra in serie A ce l’ ha, è sulla stessa linea: «Bisogna seguire la linea dei contagi e vedere queste due settimane. Chiaro che al Sud il contagio è meno diffuso e si può accelerare. Sport, cultura e bellezza sono asset importanti per la ripresa e l’ immagine del paese. Penso ancora a quel Napoli-Barcellona che mi sono goduto al San Paolo a fine febbraio. Io ipotizzerei per il calcio una ripartenza con l’ estate, il 21 giugno. Sarebbe un torneo, quasi un campionato a parte, ma si concluderebbe e Napoli è pronta».

Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, è più in dubbio: «La cosa suscita emozioni contrastanti. Da parte della città di Palermo massima disponibilità, la società che oggi gestisce lo stadio sarebbe felice. L’ idea, in attesa che torni in alto il Palermo, è accattivante, ma gli stadi vuoti ci portano a emozioni negative come quelle che stiamo vivendo col Covid». De Magistris favorevole alla ripartenza, ma con un occhio rivolto al pubblico: «Sarei per la trasmissione delle partite in chiaro. Va creato un accesso popolare al calcio. Ricordiamoci che sarebbe un torneo ai tempi della pandemia a porte chiuse».

Fonte: Gazzetta dello Sport