Nocerino: “Napoli? L’unico mio rimpianto! Ritorno in Italia di Cavani? Segnerebbe 20-25 gol con la sigaretta in bocca”

Antonio Nocerino, ex calciatore, è intervenuto in una diretta social con Nicolò Schira, toccando vari argomenti da Edinson Cavani al suo Napoli:

“Edi? Un campione! Avrei messo la mano suo fuoco sulla carriera che ha fatto. Credetemi, correva più di noi centrocampisti. Era incredibile come atleta, si allenava con fame e cattiveria incredibile. Ritorno in Italia? Lui sta bene fisicamente ed ha appena 33 anni, per me può fare ancora una valanga di gol. Tre anni a grandi livelli li può fare sicuramente. Non molla mai, è un animale da gol. Napoli o Inter? Non so chi può permetterselo, ma lo prendere ad occhi chiusi: farebbe 20-25 gol a stagione con la sigaretta in bocca”.

Su Gattuso: “Alla guida del Napoli sta facendo davvero bene. Le sue squadre mi piacciono molto: per i principi di gioco che hanno e per come si muovono”.

Napoli? “Non essere riuscito ad indossare quella maglia è l’unico rimpianto della mia carriera. Io sono napoletano, la mia famiglia viveva a Napoli e sarebbe stato un sogno indossare quella maglia. Ero ad un passo nel 2007, ma poi Ranieri mi convinse a restare alla Juve. Anche una sola partita giocata con la maglia del Napoli sarebbe stato bello. Allenarlo in futuro? Chissà..”.