Nelle ultime ore, il Nizza, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere, che Adam Ounas non verrà riscattato. I tifosi si sono divisi, c’è chi si rammarica: “25milioni sono troppi, ma era il più forte in rosa“. Al contrario invece, per alcuni tifosi è stato un sospiro di sollievo: “Giocatore incostante è molto individualista”.