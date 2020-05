Mertens racconta: “Oggi ho fatto il tampone. L’infermiere mi ha raccontato…”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato un intervista al sito Voetbalkrant.com. Queste le sue parole:

“Oggi ho fatto il tampone per il coronavirus. Un infermiere è venuto alla mia porta e si è divertito perché mi ha detto che sua figlia è una mia grande fan. Gli ho risposto: sono io un tuo fan perché ho rispetto per quello che fai. Gli ho anche chiesto: qual è la cosa più difficile che hai vissuto? E lui: tornare a casa e non poter riabbracciare i miei figli perché lavoro in ospedale. Ho pensato fosse una brutta storia”