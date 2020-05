CdS: “Lozano, non solo Everton: una big inglese pronta ad acquistarlo”

Il Manchester United irrompe su Hirving Lozano. E’ quanto raccontano i media messicani, sempre estremamente attenti alle vicende del giocatore considerato da tutti la stella della Nazionale. Per la precisione, le notizie raccontano che sarebbero diverse le pretendenti inglesi. Tottenham, Arsenal e di recente anche United. Appunto.

Tra l’altro, il Chucky è da sempre nella lista di Ancelotti, e dunque dell’Everton: fu proprio Carletto a caldeggiarne l’arrivo in azzurro. Tornando al Manchester, in Messico ritengono che l’eventuale operazione frutterebbe molto in termini di marketing: dopo l’acquisto del Chicharito Hernandez, infatti, la vendite delle maglie dei Red Devils toccò vette mai raggiunte prima da quelle parti.

Fonte: Corriere dello Sport