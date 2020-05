La favola di Di Lorenzo: dalla Lega Pro alla Champions

L’emergenza Coronavirus ha fermato il campionato da ormai due mesi, ma non le cose positive di questa stagione. Tra queste, per il Napoli, c’è la “scoperta” di Giovanni Di Lorenzo.

Il giovane talento italiano, si è dimostrato subito pronto alla prima chiamata di una grande, il Napoli. Ma la scalata non è stata semplice per Giovanni.

Cresciuto nella Lucchese, dal 2009 si fa strada sui campi delle serie cadette, fra B e Lega Pro, fra Reggina, Cuneo e infine Empoli.

Sì, l’Empoli. La squadra che lo ha consacrato. La squadra che gli ha permesso di raggiungere alti livelli. La squadra che gli ha permesso di calcare i campi della Serie A, sogno del giovanissimo Di Lorenzo. Lo chiamerà anche la Nazionale Under 20 di Di Biagio, segno di un ragazzo che ha lasciato e lascerà la sua firma.

Giovanni conquisterà la massima serie vincendo il campionato di serie B nella stagione 2017-2018, disputando un’ottima annata. Per un ragazzo “abituato” ai campi minori, la Serie A poteva sembrare irraggiungibile e difficile da affrontare. Ma Di Lorenzo ha un talento che ha tutta la voglia di sprigionare fuori.

Le sue ottime stagioni, vengono confermate anche al primo anno nella massima serie. Club importanti, infatti, lo cercheranno in seguito. Un talento italiano così, nessuno voleva farselo scappare.

Arriverà, così, la chiamata di una grande: il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Sulle fasce, il Napoli, non è mai stato proprio fortunato. ADL, insieme ad Ancelotti, decise quindi di puntare fortemente su un giovane italiano, uno che può fare egregiamente entrambe le fasce: Giovanni Di Lorenzo.

La società azzurra lo strappa alla concorrenza, lo acquista a titolo definitivo per 8 milioni di euro con un accordo quinquennale dall’Empoli.

Ben presto avrà l’occasione di farsi amare subito dai tifosi azzurri. È il 30 agosto 2019, il Napoli per la seconda giornata di campionato volerà a Torino per affrontare i rivali di sempre: la Juventus.

Gli azzurri perderanno quella partita in modo rocambolesco, ma Giovanni siglò una delle tre reti partenopee…e questo fece breccia nei cuori di tutti i napoletani. Il primo gol azzurro proprio alla Juventus! Niente male per un ragazzino appena arrivato.

Con il Napoli arriverà anche l’esordio in Champions, con i campioni d’Europa in carica: il Liverpool (vinta poi 2-0 dagli azzurri). Di Lorenzo si mostrerà all’altezza del compito, disputerà una partita sontuosa e gli applausi per lui furono numerosi!

Le sue prestazioni continueranno ancora e ancora, fino ad arrivare agli occhi del C.T della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Il tecnico lo chiama per la prima volta il 4 ottobre 2019, esordendo una decina di giorni dopo nella vittoria contro il Liechtenstein e fornendo anche due assist ai compagni.

Tra gli acquisti estivi, probabilmente, è quello che ha colpito di più tutti. L’acquisto forse più “azzeccato” da ADL. Il futuro della fascia destra azzurra sarà suo a lungo!

L’attuale stagione, come purtroppo si sa, è ferma per l’emergenza Coronavirus. Ma quando si riprenderà, Giovanni Di Lorenzo ha tutte le intenzioni di continuare a cavalcare avanti e indietro quella fascia, conquistando vittorie e magari trofei con la maglia del Napoli.