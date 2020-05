De Magistris: “Se ci saranno le condizioni termineremo il campionato al sud”

Luigi Di Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di TeleclubItalia. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono tante le idee. Adesso bisogna lavorare di fantasia tenendo sempre presente la situazione sanitaria. Se questa si consolida al Sud in maniera positiva e siccome in qualche modo i campionati devono terminare, un opzione può essere di giocare nei luoghi in cui il contagio può essere zero, con una situazione di maggiore tranquillità per i calciatori e per i team. Siccome si giocherà a porte chiuse, si vedano tutte le partite in chiaro. Nell’eventualità Napoli si farà trovare pronta, sarà una bel modo di riscatto per la nostra città in cui si riparte non solo dall’economia, ma anche dal calcio”.