Coronavirus, De Luca: “Ieri 2.000 arrivi in Campania, tutto sotto controllo”

Vincenzo De Luca, presidente della regione Campana, nella giornata odierna, tramite una diretta su Facebook, ha fatto il punto della situazione:

“Non abbiamo riscontrato problemi particolari nella giornata di ieri. Abbiamo fatto controlli su 2000 persone rientrate in Campania con treni e auto e solo il 15 avevano una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Sono stati eseguiti 320 test rapidi per un primo screening. Invece, in altri casi più delicati, sono stati eseguiti 19 tamponi, 17 negativi, mentre per gli altri 2 dobbiamo attendere ancora gli esiti degli esami. Ora cercheremo di fare i tamponi a tutti quelli messi in isolamento domiciliare per 14 giorni”.