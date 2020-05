Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione che sta vivendo il nostro paese:

“La mia sensazione è che non si tornerà a giocare e i danni saranno molteplici. Non solo dal punto di vista economico, ma anche per via delle battaglie legali che non daranno linearità al calcio. La catastrofe nel calcio sarà enorme sotto tutti i punti di vista“.