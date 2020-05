Kiss Kiss – di Inter-Juventus sparì soltanto la parte su Pjanic

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Diego De Luca ha fatto il punto sulla vicenda del mancato rosso a Pjanic in quel famoso Inter-Juventus del 2018:

“Dopo le dichiarazioni dell’ex presidente della FIGC Pecoraro, la partita è finita in procura. Subito dopo la partita la procura della FIGC chiese gli audio della partita, arrivati soltanto 5 mesi dopo e non subito la fine del match. Ciò che manca è il materiale audio tra l’arbitro e il VAR dell’episodio del rosso di Pjanic. Ciò ha alimentato i sospesi ed è per questo che la partita è finita in procura”.