GdS: “Nel Napoli due giocatori a rischio: in caso di ripartenza bisogna risolvere il problema”

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, in caso di ripartenza della Serie A, il Napoli (e non solo) si ritroverebbe con un nodo da sciogliere. Il club vede a rischio le situazioni di Josè Callejon e Dries Mertens, i due calciatori hanno il contratto in scadenza. La Fifa ha recentemente fatto sapere che non c’è alcun regolamento definitivo, quindi saranno le società a decidere con i singoli giocatori.

La Gazzetta spiega che i contratti dei calciatori, possono essere allungati anche di 16 settimane se c’è accordo tra società e giocatore.