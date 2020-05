Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona vorrebbe comprare Lautaro Martinez dell’Inter, ma per farlo avrebbe bisogno prima di fare soldi. L’indiziato numero uno a partire in maglia blaugrana sembrerebbe essere Samuel Umtiti, difensore centrale francese sul quale c’è anche l’interesse del Napoli. La somma sarebbe sicuramente considerevole, ma gli azzurri, vista anche la possibile partenza di Koulibaly, ci fanno un pensierino, ma devono comunque fare i conti con altre pretendenti, soprattutto che militano in Premier League.