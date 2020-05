Ronald Koeman CT dell’Olanda è stato ricoverato e successivamente operato all’UMC di Amsterdam. Il tecnico olandese pare abbia avvertito un malore nel pomeriggio, dalle news che pervengono da Sky il tecnico di 57 anni era arrivato in ospedale dopo aver avvertito un dolore di tipo cardiaco. Decisiva la tempestività della moglie, Bartina, che ha subito chiamato i soccorsi. Questo pomeriggio subito dopo il ricovero in ospedale è stato operato alle arterie coronarie nelle quali è stato inserito uno stent per favorire il corretto flusso sanguigno. Stando alle parole del suo agente Rob Jansen e del quotidiano Telegraaf, le sue condizioni sono stabili e l’emergenza sembra rientrata, già domani l’ex tecnico dell’Everton potrebbe essere dimesso.