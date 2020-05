Francesco Montervino, calciatore simbolo della rinascita azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di MondoNapoli. L’ex centrocampista partenopeo ha parlato del primo Napoli di De Laurentiis, della storica promozione e del suo futuro.

Di seguito l’intervista integrale:

“Buongiorno, innanzitutto volevo chiederle come sta e come sta trascorrendo questo periodo di quarantena”.

“Ringraziando a Dio io e la mia famiglia stiamo bene e data la situazione possiamo anche ritenerci fortunati. Ovviamente siamo reclusi in casa come tutti, rispettando le normative dettate del Governo. Da domani finalmente potremmo tornare ad uscire, anche per capire come riprendere il nostro lavoro”.

“Lei è arrivato a Napoli nel 2003, quando la squadra era a rischio fallimento. Nel momento in cui De Laurentiis ingaggiò Ventura, i giocatori non c’erano. Cosa la spinse a proporsi da subito?“

“Napoli è Napoli, la maglia azzurra per me non ha categoria. A Napoli conta far parte di un’ideale e di un popolo che vive il calcio quasi come una forma di vita. Propormi è stato facilissimo, quella scelta non mi ha pesato per niente. Se tornassi indietro, lo rifarei miliardi di volte”.

“Parliamo del raduno a Paestum, in quanti e in che condizioni eravate?”

“Quell’episodio rappresentò l’inizio di una nuova era. Arrivammo lì che eravamo in quattro: Io, Montesanto, il Pampa Sosa e il piccolo Gennaro Esposito. Pian piano si aggiunsero tutti gli altri, nel giro di 6/7 giorni si formò quella che fu la squadra che diede inizio alla storia dell’epoca di De Laurentiis.

“Qualche settimana dopo ci fu la storica partita tra Napoli e Cittadella, nonostante il brutto momento il San Paolo rispose presente. Quanto fu importante l’appoggio dei tifosi in quel periodo?“

“Sapevamo di essere di fronte all’inizio di una nuova era, quello che trasmettono i tifosi azzurri è unico. Certo, non ci aspettavamo quasi sessantamila persone e ciò ti fa capire quanto sia unico il popolo partenopeo”.

“Sfatiamo questo mito, spesso si sente dire che lei di prima persona si recò a comprare dei palloni pur di allenarsi. Lo conferma?“

“Questo è quello che racconta la leggenda, la verità è che usammo un pallone che Cataldo Montesanto aveva nel cofano della macchina. Io diedi dei soldi al massaggiatore per andare a comprare slip e pantaloncini. Non comprai i palloni, comprai il materiale per allenarci giusto per i primi due giorni, dato che poi arrivò tanta di quella attrezzatura che ci bastò per anni”.

“10 giugno 2007, Genoa – Napoli. Promozione in Serie A dopo tanti anni di limbo. Cosa le viene in mente se le cito quella giornata?”

“Mi viene in mente quella che secondo me fu la festa del terzo Scudetto del Napoli. Vedere duecentomila persone in piazza quando tornammo di notte, ebbe del clamoroso. A distanza di anni posso dire che un’accoglienza del genere non me la sarei mai aspettata e nemmeno immaginata”.

“Guardando invece al futuro, le piacerebbe un giorno far parte della dirigenza azzurra? È in buoni rapporti con la società?”

“Sono in buonissimi rapporti con la società, siamo molto amici. Onestamente qualche anno fa ci pensavo di più, ma ora abbiamo intrapreso strade diverse. Se il Napoli avesse voglia di coinvolgermi in qualche progetto, sa dove sono. Non è un pensiero fisso, ma non nascondo che sarebbe un sogno per me“.

“Ultima domanda, se può fare un rapido commento sulla situazione Calcio-Virus. Secondo lei è giusto bloccare il campionato o riprendere a giocare con le dovute precauzioni?”

“Io credo che il Governo debba assumersi la responsabilità di riprendere questo campionato preservando e garantendo la salute di tutti. I campionati devono riprendere normalmente, ma ovviamente con le misure di sicurezza del caso”.