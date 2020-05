Il Napoli si prepara alla prossima sessione di mercato. Cristiano Giuntoli sta già lavorando su più fronti, oltre al reparto offensivo si lavora anche su quello in mediana. La dirigenza azzurra sta già monitorando diversi profili nel caso ci dovessero essere delle cessioni. Oltre a Fabian Ruiz anche altri centrocampisti sono nel mirino delle big d’Europa e il DS azzurro corre ai ripari. Fra i nomi selezionati dalla società c’è quello di Baptiste Santamaria.

Nato e cresciuto a Saint-Doulchard nell’aprile del 1995 ha iniziato la sua carriera da centrocampista nelle giovanili del Tours, dal 2011 ha militato nella squadra cadetta dei francesi. Nel 2013 venne promosso in prima squadra, con la quale esordì in Ligue 1 nell’ottobre dello stesso anno. Nella sua prima stagione nel massimo campionato matura 23 presenze e segna 4 gol. Centrocampista centrale duttile e veloce è alto 1,83 cm, bravo in entrambe le fasi è molto abile sia con i piedi che nel gioco aereo. Bravo in fase di costruzione è molto abile nella conduzione palla al piede nei primi 10/15 metri. L’anno successivo “Les Tourangeaux” retrocedettero in Ligue 2, dove collezionò in due stagioni 67 presenze e 10 reti, a conferma delle sue doti offensive.

Dopo tre stagioni con il club de “Les rue Jules” coglie l’interesse di diversi club francesi, ma solo l’Angers riesce a guadagnarsi le sue prestazioni nell’estate del 2016. Viene acquistato per la cifra di 10 milioni di euro. Il “Kantè bianco” (così come è stato soprannominato in patria) nella sua prima esperienza da professionista ha subito mostrato un ottimo tiro da fuori nonché un’impeccabile visione del campo che favorisce i lanci filtranti per i compagni in attacco. Con il club bianconero in 4 stagioni totalizza ben 134 presenze in Ligue 1 marcando solo due reti. Questa stagione con “le SCO ” ha giocato 28 partite e ha messo a segno una rete (contro il Metz nella partita vinta 3-0).

Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, valore praticamente raddoppiato dopo il suo trasferimento dal Tours all’Angers. Su di lui però non solo il Napoli ma anche Siviglia e Valencia. Gli azzurri quindi dovranno provare a battere la concorrenza ispanica, che già nella sessione invernale si era fatta viva. ADL provò a prenderlo nelle scorse sessioni di mercato, senza trovare mai il benestare dei transalpini. La scorsa estate i contatti furono cospicui poi venne preferito il macedone Elmas. A gennaio si era già raggiunto un accordo con l’entourage del ragazzo, poi il club francese non lo lasciò partire data la stagione in corso e dell’importanza del giocatore.

A parlare del suo futuro l’agente, Yvan Le Mee, che alla trasmissione radiofonica “Si gonfia la rete” di Radio Marte ha spiegato l’interesse del Napoli e pare abbia aperto ad un trasferimento in futuro (qui per saperne di più). L’agente del francese ha spiegato l’interesse del club azzurro e non ha precluso un’esperienza all’ombra del Vesuvio data anche l’importanza della piazza e del campionato.