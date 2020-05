Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha parlato di Gennaro Gattuso sui social con il giornalista tifoso milanista Carlo Pellegatti. Queste le parole dell’attuale coach dell’Everton:

“Gattuso era un calciatore indispensabile, era necessario più di altri per la squadra. In altre posizioni eri coperto, avevi tanti trequartisti ed era più semplice poterli sostituire. Invece con Gattuso no, era unico. E’ vero che il lavoro ti permetti di arrivare a grandi traguardi, ma poi subentra la genetica e Gattuso non aveva la stessa qualità tecnica di gente come Messi, Ronaldo o Pirlo ma ne aveva altre caratteristiche come attenzione, perseveranza, volontà ed impegno”.