Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset sulla possibilità che la Serie A non riparta. Di seguito le sue parole:

“I calciatori vogliono che si torni a giocare e lo stanno chiedendo a gran voce. Mi sento preoccupato dal fatto che il calcio possa ritardare la ripartenza. Questo perché, visto che stanno arrivando pochi fondi dallo Stato, ci potrebbero essere conseguenze gravissime per il mondo dei dilettanti. In qualche modo bisognerà proteggere anche questi giocatori pur non essendo loro dei professionisti”.