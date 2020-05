Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha parlato a Fuorigioco (in onda su Canale 8):

“La situazione non è semplice, vi dico che da giornalista sportivo riprenderei immediatamente domattina ma capisco che fuori c’è una pandemia in corso e non si può scherzare troppo. I segnali che arrivano dal ministero della salute e dello sport non mi sembrano positivi, sembra improbabile che si possa riprendere ma magari ci sono ancora margini di tempo per cercare una soluzione”.