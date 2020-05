De Nicola: “Ripresa? Gli atleti non saranno più atleti. Vi dico come riprendere gli allenamenti”

L’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, ha parlato alla trasmissione in onda su Canale 8, Fuorigioco, sul rischio infortuni nel caso si riprendesse a giocare dopo la sosta forzata dovuta al Covid:

“Inizialmente gli atleti non saranno come prima, ci potrebbero essere molti infortuni di tipo muscolo tendineo se non si è attenti. La ripresa deve essere cauta, per essere nuovamente atleta devi ripartire gradualmente. Bisognerà fare programmi di lavoro personalizzati: il primo giorno fai 15′ di allenamento, il secondo 16′, il terzo 17′ e così via”.