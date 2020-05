Medel: “La classifica è corta, non si può assegnare lo scudetto”

Gary Medel, centrocampista del Bologna, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del Corriere dello Sport, queste le sue parole:

“L’ambiente ci sta richiamando all’attenzione, la natura ha fatto suonare un campanello d’allarme e il virus ne è un chiaro segnale. In Cile io e Vidal abbiamo organizzato un aiuto concreto alla Croce Rossa. Con Arturo ci sentiamo ogni giorno.

Il campionato? La classifica è corta, non ritengo corretto assegnare comunque il titolo. Noi potremmo lottare per andare in Europa”.