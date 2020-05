Emre Can, frecciatina a Sarri: “Al Borussia mi sono sentito importante”

Emre Can, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista sui social, queste le sue parole:

“Al Borussia mi sono sentito finalmente di nuovo un giocatore importante, nello spogliatoio mi hanno accolto alla grande. E’ stato un inizio positivo, mi hanno preso per aggiungere esperienza e personalità. Le cose sono andate bene sin dalle prime settimane, mi sono sentito a casa dopo sei mesi difficili. Credo di aver dimostrato di avercele in questi mesi. La cosa più importante per me è sempre quella di mettermi al servizio della squadra e penso di esserci riuscito”.